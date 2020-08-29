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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:55Заразились
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Что случилось этой ночью: суббота, 29 августа

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Более тысячи человек вышли поддержать Фургала в Хабаровске. Жители Хабаровска выходят митинговать с середины июля. Бывший губернатор находится под арестом из-за обвинения в заказных убийствах.

– Украина ввела 30-дневный запрет на въезд в страну. Ограничения вступили в силу с субботы. Для некоторых категорий людей действуют исключения.

– Количество заражений COVD-19 в Индии побило суточный рекорд. С начала пандемии в стране заразились почти 3,5 миллиона человек. За минувшие сутки индийские врачи нашли коронавирус у 77,2 тысячи человек.

– Алексей Миранчук перейдет в "Аталанту". Московский "Локомотив" согласился продать игрока. По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составила 14,5 миллиона евро.

– Умер актер, сыгравший Черную Пантеру. Последние четыре года он лечился от рака. О болезни 42-летнего актера стало известно после его смерти.

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