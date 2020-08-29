Украина ввела 30-дневный запрет на въезд в страну
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Украина с 29 августа по 28 сентября закрыла границы страны для иностранных граждан.
Правительство Украины приняло это решение 26 августа.
Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал категории людей, которых не коснется запрет:
– лица с разрешением на проживание
– члены международных и гуманитарных миссий
– въезжающие в страну для транзита
– водители грузовых транспортных средств
– инструкторы государств НАТО
– культурные деятели, приглашенные учреждениями культуры и другие категории лиц
Ограничения начнут действовать с 29 августа, 0:00.