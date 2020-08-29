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Умер актер, сыгравший Черную Пантеру

Умер актер, сыгравший Черную Пантеру
Чедвик Боузман
Фото: Reuters

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Американский актер Чедвик Боузман, известный по роли Черной Пантеры, умер в Лос-Анджелесе, сообщило в субботу агентство Associated Press.

Представитель Боузмана Ники Фиораванте сказала, что он умер в пятницу. Рядом с ним была жена и вся семья.

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Боузману было 42 года. Он четыре года пытался вылечиться от рака толстой кишки. До смерти актера никто публично не объявлял о его диагнозе.

Чедвик Боузман сыграл роли людей, важных для истории чернокожих американцев: бейсболиста Джеки Робинсона и музыканта Джеймса Брауна.

Большую славу ему принесла роль Черной Пантеры, правителя вымышленной африканской страны Ваканды, в экранизации комиксов вселенной Marvel. Одноименный фильм вышел в 2018 году.

кино Чедвик Боузман Черная Пантера

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