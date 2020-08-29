Журналистов "Радио Свобода" задержали на женской акции в Минске

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Журналистов "Радио Свобода" Алеся Пилецкого и Андрея Рябчика задержали в субботу на женской акции солидарности в Минске.

Об этом сообщается в Telegram-канале редакции "Радио Свобода".

Позже Белорусская ассоциация журналистов сообщила также о задержании корреспондента Deutsche Welle. "Задержан журналист DW Павлюк Быковский. Сообщил, что везут в Октябрьское РУВД", - информирует БАЖ в соцсетях.

Как сообщалось, МИД Белоруссии лишил аккредитации четырех журналистов белорусского бюро "Радио Свобода". Решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизму аккредитации МИД для иностранных журналистов, которая позволяет им работать на территории Белоруссии, были лишены корреспонденты белорусской службы "Радио Свобода" Алесь Дащинский, Олег Груздилович, Владимир Гридин и Александра Дынько.

Всего по состоянию на утро субботы МИД лишил аккредитации 17 журналистов иностранных СМИ, работающих в республике.

29 августа в Минске проходит женская акция протеста. Протестные акции в столице и крупных городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы.