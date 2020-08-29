Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
на 29.08В России 985 346+4 941В мире 24 734 448+281 819

Журналистов "Радио Свобода" задержали на женской акции в Минске

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Журналистов "Радио Свобода" Алеся Пилецкого и Андрея Рябчика задержали в субботу на женской акции солидарности в Минске.

Об этом сообщается в Telegram-канале редакции "Радио Свобода".

Позже Белорусская ассоциация журналистов сообщила также о задержании корреспондента Deutsche Welle. "Задержан журналист DW Павлюк Быковский. Сообщил, что везут в Октябрьское РУВД", - информирует БАЖ в соцсетях.

Как сообщалось, МИД Белоруссии лишил аккредитации четырех журналистов белорусского бюро "Радио Свобода". Решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизму аккредитации МИД для иностранных журналистов, которая позволяет им работать на территории Белоруссии, были лишены корреспонденты белорусской службы "Радио Свобода" Алесь Дащинский, Олег Груздилович, Владимир Гридин и Александра Дынько.

Всего по состоянию на утро субботы МИД лишил аккредитации 17 журналистов иностранных СМИ, работающих в республике.

29 августа в Минске проходит женская акция протеста. Протестные акции в столице и крупных городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы.

Минск Радио Свобода

Новости по теме

Новости

Перегруженное нелегалами судно запросило помощь в Средиземном море

В Минске началась женская акция солидарности

В Минске началась женская акция солидарности

Президент Южной Осетии принял отставку главы правительства

В Берлине политика властей по COVID-19 вывела на акцию тысячи человек

В Берлине политика властей по COVID-19 вывела на акцию тысячи человек

В Белоруссии лишили аккредитации 17 журналистов

Пандемия коронавируса

В США зарегистрировали первый в стране повторный случай COVID-19

МВД Белоруссии сообщило о 32 задержанных на пятничных акциях

ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля

Число жертв урагана "Лаура" в США достигло 14

Число жертв урагана "Лаура" в США достигло 14

В Белоруссии лишили аккредитации четырех российских журналистов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');