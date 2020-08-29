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В женском марше в Минске насчитали около десяти тысяч человек

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Растет число участниц женского марша в Минске - сторонниц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

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По оценкам экспертов, оно достигло 10 тысяч. Колонна протестующих движется по проспекту Независимости от площади Победы в сторону площади Якуба Коласа и далее, по направлению к станции метро Академия наук.

Тем временем к протестующим присоединилась член президиума Координационного совета оппозиции, соратница Тихановской Мария Колесникова.

Начало колонны протестующих, которая растянулась от площади Победы, достигло площади Якуба Коласа. Три автозака стоят на проспекте Независимости со стороны филармонии, милиция не предпринимает активных действий.

С обеих сторон проспекта расположились подразделения сотрудников правоохранительных органов - ОМОН на стороне кинотеатра "Октябрь", со стороны Академии наук - сотрудники в форме и шлемах.

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. С тех пор в стране проходят акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1%), а его основной оппонент Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

Акции против насилия в Минске

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Белоруссия Минск Светлана Тихановская

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