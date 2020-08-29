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В Минске началась женская акция солидарности

В Минске началась женская акция солидарности
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Женская акция протеста начинается в субботу в Минске на площади Победы.

Согласно поступающим сообщениям, женщины, одетые преимущественно в белое и красное, собрались по обе стороны проспекта Независимости на площади Победы. Со всех сторон к площади подходят колонны женщин. Они держат цветы, плакаты с различными лозунгами.

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Между тем силовые ведомства подогнали к площади Победы автозаки. Милиция предупреждает участников акции о незаконности мероприятия. Присутствует ОМОН. Согласно поступающей информации, как минимум один человек - мужчина - уже задержан.

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что на акциях протеста в республике в минувшую пятницу было задержано 32 человека. По его данным, они были немноголюдными.

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. С тех пор в стране проходят акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1%), а его основной оппонент Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

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