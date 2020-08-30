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США обвинили Россию в опасном перехвате своего бомбардировщика

США обвинили Россию в опасном перехвате своего бомбардировщика
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Фото: Reuters

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские истребители Су-27 при перехвате над Черным морем американского бомбардировщика Б-52Н 28 августа действовали "непрофессионально и небезопасно", говорится в заявлении командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана.

Он заявил, что российские летчики пересекли курс американского самолета на расстоянии около 30 метров, ограничив ему возможности для маневрирования. По словам Харригана, американский бомбардировщик выполнял плановый пролет в международном воздушном пространстве, а действия российских Су-27 угрожали безопасности полета задействованных там воздушных судов.

"Подобные действия увеличивают вероятность столкновений в воздухе, являются ненужными и несовместимыми с хорошим летным мастерством и международными правилами полетов", - сказал он.

Инцидент произошел еще 28 августа. Российская сторона тогда сообщала, что американский Б-52Н приближался к российской границе, на его перехват поднимались истребители Су-27. Национальный центр управления обороной РФ отмечал, что экипажи Су-27 соблюдали международные правила использования воздушного пространства и идентифицировали цель с безопасного расстояния.

Россия США

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