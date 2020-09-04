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Восемь истребителей РФ перехватили у южных границ три самолета США

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Восемь российских истребителей поднимались в воздух на сопровождение американских стратегических бомбардировщиков B-52H, которые приближались к южным границам страны, сообщили российские военные.

По данным Национального центра управления обороной РФ, на перехват над акваториями Черного и Азовского морей были подняты по четыре истребителя Су-27 и Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Нарушения российской границы американскими "стратегами" допущено не было.

В сообщении отмечается, что все полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Россия США Черное море Азовское море

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