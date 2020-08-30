Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
на 30.08В России 990 326+4 980В мире 24 996 456+262 008

На выборах в Рижскую думу победили сторонники "европейского города"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - На внеочередных выборах в Рижскую думу победил объединенный список "Для развития/За!" и "Прогрессивных", за который проголосовали 26,16% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии со всех 156 избирательных участков столицы Латвии.

Далее следует "Согласие", набравшее 16,89% голосов, на третьем месте "Новое Единство" - 15,24%.

У нацобъединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийского объединения регионов - 9,64% голосов, у партии "Честь служить Риге" (ЧСР) - 7,72%, у Русского союза Латвии (РСЛ) - 6,52%, у Новой консервативной партии (НКП) - 6,39%.

Остальные партии не преодолели 5%-ный барьер.

На двух избирательных участках были обнаружены непроштампованные конверты, из-за чего пришлось признать недействительными примерно 600 бюллетеней. Проверку в связи с этим инцидентом проведет Служба государственной безопасности.

На выборах в Рижскую думу проголосовали только 40,58% избирателей, и это самая низкая активность на выборах в Рижскую думу с 1997 года.

По данным ЦИК, победивший список "Для развития/За!" и "Прогрессивных" получит 18 депутатских мандатов, "Согласие" - 12, "Новое Единство" - 10, "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийское объединение регионов - семь, "Честь служить Риге" - пять, Русский союз Латвии и Новая консервативная партия - по четыре.

В частности, "Для развития/За!" и "Прогрессивные" сотрудничают из-за общих взглядов на будущее Риги. Они хотят видеть Ригу открытым, европейским городом. Представители партии планируют создать новые рабочие места в цифровой и зеленой экономике, улучшить инфраструктуру новых районов и увеличить социальный бюджет на треть.

Латвия Рига

Новости по теме

Новости

Очевидцы сообщили о колоннах спецтехники и автозаков в центре Минска

В Белоруссии спортсмены потребовали провести новые выборы президента

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 25 млн человек

СМИ назвали претендентов на пост премьера Японии после отставки Абэ

СМИ назвали претендентов на пост премьера Японии после отставки Абэ

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 августа

Астероид размером с многоэтажку пролетит вблизи Земли 1 сентября

США обвинили Россию в опасном перехвате своего бомбардировщика

США обвинили Россию в опасном перехвате своего бомбардировщика

США озабочены планами китайской Skyrizon купить украинский "Мотор Сич"

Разведка США отказалась от брифингов по вмешательству в выборы

Сотни человек задержаны на акции против COVID-ограничений в Берлине

Сотни человек задержаны на акции против COVID-ограничений в Берлине
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');