На выборах в Рижскую думу победили сторонники "европейского города"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - На внеочередных выборах в Рижскую думу победил объединенный список "Для развития/За!" и "Прогрессивных", за который проголосовали 26,16% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии со всех 156 избирательных участков столицы Латвии.

Далее следует "Согласие", набравшее 16,89% голосов, на третьем месте "Новое Единство" - 15,24%.

У нацобъединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийского объединения регионов - 9,64% голосов, у партии "Честь служить Риге" (ЧСР) - 7,72%, у Русского союза Латвии (РСЛ) - 6,52%, у Новой консервативной партии (НКП) - 6,39%.

Остальные партии не преодолели 5%-ный барьер.

На двух избирательных участках были обнаружены непроштампованные конверты, из-за чего пришлось признать недействительными примерно 600 бюллетеней. Проверку в связи с этим инцидентом проведет Служба государственной безопасности.

На выборах в Рижскую думу проголосовали только 40,58% избирателей, и это самая низкая активность на выборах в Рижскую думу с 1997 года.

По данным ЦИК, победивший список "Для развития/За!" и "Прогрессивных" получит 18 депутатских мандатов, "Согласие" - 12, "Новое Единство" - 10, "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийское объединение регионов - семь, "Честь служить Риге" - пять, Русский союз Латвии и Новая консервативная партия - по четыре.

В частности, "Для развития/За!" и "Прогрессивные" сотрудничают из-за общих взглядов на будущее Риги. Они хотят видеть Ригу открытым, европейским городом. Представители партии планируют создать новые рабочие места в цифровой и зеленой экономике, улучшить инфраструктуру новых районов и увеличить социальный бюджет на треть.