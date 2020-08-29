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Восемь партий и их объединений проходят в Рижскую думу по итогам досрочных выборов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Рижскую думу нового созыва по итогам досрочных выборов могут пройти восемь партий и их объединений, свидетельствуют результаты опроса избирателей возле участков, проведенного агентством BNS, Латвийским телевидением, Латвийским радио и Рижским университетом Страдиньша при поддержке социологического агентства SKDS.

Согласно опросу, наибольшее количество голосов на выборах может получить список объединения партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные" - 26,6%.

На втором месте может оказаться "Согласие" - 18,9% голосов избирателей, на третьем - партия "Честь служить Риге", за которую могли проголосовать 7,4% избирателей.

За "Новое Единство", согласно результатам опроса возле участков, проголосовали 14,8% избирателей, за "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и Латвийское объединение регионов (ЛОР) - 8,8%.

Новая консервативная партия может получить 6,2%, Русский союз Латвии - 5,2% голосов.

Не исключено, что в думе будет представлен и Союз "зеленых" и крестьян, которому до 5%-ного барьера не хватает всего 0,2 процентного пункта.

Менее 5% набрали "Альтернатива" - 3,1%, "KPV LV" - 1,2%, "Новое Согласие" - 1,2%, "Едины для Латвии" - 0,4%, Партия действия - 0,3%, "Справедливость" и Партия центра - по 0,2% голосов.

В опросе приняли участие 2 186 проголосовавших избирателей, из них свой выбор не назвали 654 (30% опрошенных). Девять человек признались, что не голосовали, то есть не бросили в урны конверты с бюллетенями, бросили пустой конверт или умышленно поврежденный избирательный бюллетень.

Латвия Рига

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