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В субботу пройдут внеочередные выборы в Рижскую думу

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Внеочередные выборы в Рижскую думу пройдут 29 августа.

Центральная избирательная комиссия Латвии приняла постановление об этом в начале июля.

Выборы объявлены с учетом закона о роспуске Рижской думы, который предусматривает, что выборы должны быть объявлены 7 июля и проведены 29 августа.

Голосовать на выборах можно на своем или любом другом избирательном участке Риги. В день выборов участки будут открыты с 7 до 22 часов. Проголосовать также можно было предварительно 26, 27 и 28 августа.

Право участвовать в выборах имеют граждане Латвии и ЕС в возрасте с 18 лет, имеющие зарегистрированное место жительства на административной территории Риги на 31 мая этого года или владеющие недвижимостью на административной территории Риги, причем последние должны специально зарегистрироваться для участия в выборах с 30 июля по 15 августа. Также с 30 июля до 15 августа можно поменять свой участок на любой другой избирательный участок в Риге.

Списки кандидатов в депутаты Рижской думы принимались с 14 по 20 июля.

Чтобы уменьшить риски распространения СOVID-19 на выборах в Рижскую думу, разработаны специальные рекомендации о мерах дезинфекции и социального дистанцирования. Избиратели на участках должны находиться в масках и пользоваться собственными письменными принадлежностями. Тем, кто придет голосовать без маски и авторучки, их выдадут на участке.

Президент Латвии Эгил Левитс 24 февраля провозгласил закон о роспуске Рижской думы, утвержденный Сеймом республики.

Первоначально латвийское министерство охраны среды и регионального развития инициировало роспуск думы из-за неспособности самоуправления организовать вывоз мусора в столице. Это основание для роспуска думы вызвало немало споров и разногласий.

Однако позже ответственная за законопроект бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала дополнение в законопроект о роспуске Рижской думы, включив в него новое основание для роспуска – отсутствие кворума на трех заседаниях думы подряд, что впоследствии и произошло.

Латвия Рига коронавирус

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