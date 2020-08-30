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Блок "Для развития/За!" и "Прогрессивные" лидирует на выборах в Рижскую думу

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - По итогам подсчета голосов с 37 участков на выборах в Рижскую думу лидируют "Для развития/За!"/"Прогрессивные" и "Согласие", свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

За список "Для развития/За!"/"Прогрессивные" на этих участках проголосовали 24,9% избирателей, "Согласие" получило 18% голосов.

"Новое Единство" набрало 14,3% голосов, "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийское объединение регионов - 10,1%.

У партии "Честь служить Риге" - 7,8% голосов, у Русского союза Латвии - 6,8%, у Новой консервативной партии - 6,4%.

5%-ный барьер в настоящее время не преодолевает Союз "зеленых" и крестьян, который набрал 4% голосов. У партии "Альтернатива" - 3,5% голосов.

К настоящему времени подсчитаны голоса 8,31% общего числа избирателей, а в выборах приняли участие 40,58% рижан с правом голоса, то есть подсчитана примерно пятая часть голосов.

Латвия Рига

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