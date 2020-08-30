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Митингующие в Минске попытались отбить у силовиков своих сторонников

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Вблизи площади Независимости продолжаются задержания участников несанкционированного "Марша мира и независимости". При этом манифестанты предпринимают попытки отбить у силовиков задержанных.

Сначала задержания происходили около гостиницы "Минск", протестующих заводили в расположенные поблизости автозаки, которые сразу отъезжали, сообщают местные СМИ.

После этого колонна с криками "Это наш город!" пошла от гостиницы Минск в сторону Октябрьской площади. Как передает TUT.BY, напротив здания КГБ остановился микроавтобус. Люди в штатском попытались задержать нескольких парней, в результате произошла потасовка. Протестующие пытались отбить ребят, стали раскачивать микроавтобус с криками "Выпускай!".

Между тем, по данным СМИ, на проспекте Независимости собралось уже несколько тысяч человек, много людей находятся на улице Карла Маркса, где также перекрыто движение, силовики не пускают демонстрантов в сторону администрации президента.

Колонна протестующих в настоящий момент движется по проезжей части проспекта и тротуарам в направлении Октябрьской площади.

На Проспекте Независимости перекрыто движение, по нему на встречу протестующим движется спецтехника, в том числе водометы с клиновидными щитами на бампере, а также усиленные группы ОМОНа со щитами и резиновыми дубинками.

Грузовики с силовиками в шлемах останавливаются в сквере Дзержинского напротив здания КГБ. Все дворы, прилегающие к проспекту, перекрыты военными.

После появления ОМОНа на улице Ленина люди рассредоточились по близлежащим дворам.

Белоруссия Минск

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