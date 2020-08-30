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Протестующие в Минске пошли к президентской резиденции

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Часть участников оппозиционного несанкционированного "Марша мира и справедливости" в Минске направились в сторону Дворца Независимости, где располагается городская резиденция президента Белоруссии.

Оппозиционные телеграм-каналы призвали протестующих изменить маршрут в сторону площади Государственного флага, где находится резиденция, чтобы "оставить на площади подарки для Лукашенко", который сегодня отмечает день рождения.

Как сообщают очевидцы, часть протестующих, откликнувшись на призыв, начала движение с проспекта Независимости по соседним улицам в сторону площади.

Тем временем, как сообщают наблюдатели, силовики усиливают безопасность резиденции. Проспект Победителей перекрыт, силовики выстраиваются у дворца.

Очевидцы также сообщают, что на оппозиционный марш в центре Минска собрались десятки тысяч человек. Манифестанты заполнили тротуары и проезжую часть проспекта Независимости и проспекта Победителей. Дополнительно колонны людей стягиваются со стороны Нямиги.

Большое число митингующих движутся в районе Октябрьской площади.

Многие пришли с детьми. Люди скандируют: "Жыве Беларусь!" В колонне несут семиметровый бело-красно-белый флаг, под которым выступает оппозиция. Также митингующие несут и три флага МАЗа.

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При этом участники протестов пропускают технику экстренных служб. Они синхронно расступаются на проезжей части и освобождают проезд автомобилям скорой помощи.

Тем временем, первые колонны протестующих добрались до стелы "Минск город-герой", которая оцеплена военными. Люди подходят вплотную к солдатам и скандируют: "Ты давал присягу!".

Как сообщалось, в воскресенье в центре Минска проходит несогласованная оппозиционная акция, не обошлось без задержаний.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. С тех пор в стране продолжаются акции протеста против их итогов и с требованием провести повторные выборы.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск

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