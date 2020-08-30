Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
на 30.08В России 990 326+4 980В мире 24 996 456+262 008

В центре Минска начались задержания протестующих

В центре Минска начались задержания протестующих
Задержание сторонника оппозиции перед началом марша в Минске
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых белорусских структур пресекают несанкционированную акцию оппозиции в центре Минска.

По данным местных СМИ, участники несанкционированного "Марша мира и независимости" начали собираться у гостиницы "Минск" на проспекте Независимости. Однако к ним подъехали шесть автозаков. Милиция начала задержания.

Задержания происходят под выкрики "Позор!". Проезжающие мимо автомобилисты сигналят. Автозаки быстро заполняют людьми и немедленно уезжают с площади.

Как сообщают очевидцы, площадь Независимости в центре Минска оцеплена.

Участники акции также направились маршем в сторону Октябрьской площади, у здания КГБ их взяли в кольцо силовики. Движение по проспекту далее в сторону Октябрьской площади перекрыто. Протестующие скандируют: "Уходи!"

Вблизи моста, выходящего на улицу Московскую, пространство перекрыто силовиками. Там развернуты специальные заградительные щиты и спецтехника.

Четыре станции минского метро временно закрыты на вход и выход, сообщила пресс-служба Минского метрополитена. Речь идет от станциях "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы".

Протесты в Минске

22
Белоруссия

Новости по теме

Новости

ООН заявила о возможном голоде ливанцев из-за взрывов в порту Бейрута

Участники оппозиционного марша начали собираться в центре Минска

Французского офицера обвинили в передаче информации России

В Белоруссии на прошедших накануне акциях задержали 29 человек

Очевидцы сообщили о колоннах спецтехники и автозаков в центре Минска

В Белоруссии спортсмены потребовали провести новые выборы президента

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 25 млн человек

СМИ назвали претендентов на пост премьера Японии после отставки Абэ

СМИ назвали претендентов на пост премьера Японии после отставки Абэ

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 августа

Астероид размером с многоэтажку пролетит вблизи Земли 1 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');