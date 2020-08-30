В центре Минска начались задержания протестующих

Задержание сторонника оппозиции перед началом марша в Минске Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых белорусских структур пресекают несанкционированную акцию оппозиции в центре Минска.

По данным местных СМИ, участники несанкционированного "Марша мира и независимости" начали собираться у гостиницы "Минск" на проспекте Независимости. Однако к ним подъехали шесть автозаков. Милиция начала задержания.

Задержания происходят под выкрики "Позор!". Проезжающие мимо автомобилисты сигналят. Автозаки быстро заполняют людьми и немедленно уезжают с площади.

Как сообщают очевидцы, площадь Независимости в центре Минска оцеплена.

Участники акции также направились маршем в сторону Октябрьской площади, у здания КГБ их взяли в кольцо силовики. Движение по проспекту далее в сторону Октябрьской площади перекрыто. Протестующие скандируют: "Уходи!"

Вблизи моста, выходящего на улицу Московскую, пространство перекрыто силовиками. Там развернуты специальные заградительные щиты и спецтехника.

Четыре станции минского метро временно закрыты на вход и выход, сообщила пресс-служба Минского метрополитена. Речь идет от станциях "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы".