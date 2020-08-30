В центре Минска начались задержания протестующих
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых белорусских структур пресекают несанкционированную акцию оппозиции в центре Минска.
По данным местных СМИ, участники несанкционированного "Марша мира и независимости" начали собираться у гостиницы "Минск" на проспекте Независимости. Однако к ним подъехали шесть автозаков. Милиция начала задержания.
Задержания происходят под выкрики "Позор!". Проезжающие мимо автомобилисты сигналят. Автозаки быстро заполняют людьми и немедленно уезжают с площади.
Как сообщают очевидцы, площадь Независимости в центре Минска оцеплена.
Участники акции также направились маршем в сторону Октябрьской площади, у здания КГБ их взяли в кольцо силовики. Движение по проспекту далее в сторону Октябрьской площади перекрыто. Протестующие скандируют: "Уходи!"
Вблизи моста, выходящего на улицу Московскую, пространство перекрыто силовиками. Там развернуты специальные заградительные щиты и спецтехника.
Четыре станции минского метро временно закрыты на вход и выход, сообщила пресс-служба Минского метрополитена. Речь идет от станциях "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы".