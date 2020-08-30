Белорусские военные отрабатывают ликвидацию условного противника с запада

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск на Гродненском направлении вступило в активную фазу, сообщило Минобороны Белоруссии.

"На второй день учения театр боевых действий переместился в район переправы через реку Неман, где заняла оборону танковая рота отдельного гвардейского танкового батальона. По замыслу, противник перешел государственную границу и направлялся к переправе", - говорится в сообщении Минобороны.

Учения проводятся под руководством командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майора Виктора Гулевича.

До этого, в первый день учения, в операцию по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями противника вблизи государственной границы вступили военнослужащие 103-й Витебской воздушно-десантной бригады.

В маневрах участвуют механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

Тематика учения - подготовка и ведение специальных и оборонительных действий на Гродненском тактическом направлении. Отрабатываются поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований противника с использованием воздушных поисково-штурмовых групп сил специальных операций во взаимодействии с танковыми и мотострелковыми подразделениями. Также будет отработано ведение оборонительного боя на двух направлениях.

Как сообщалось, Минобороны Белоруссии в пятницу начало комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск на Гродненском тактическом направлении, вблизи границы с Литвой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последние дни на фоне продолжающихся массовых протестов неоднократно заявлял об угрозе внешнего вторжения со стороны стран, которые граничат с республикой на западе.

В частности, он неоднократно обвинял Польшу в территориальных претензиях на Гродненскую область. "Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - заявил Лукашенко на прошлой неделе.

"Страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части", - добавил президент.