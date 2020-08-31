Песков допустил передачу Белоруссии опыта по изменению Конституции

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россия может поделиться с Белоруссией недавним опытом по изменению Конституции, допустил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Белорусский лидер Александр Лукашенко в последнее время говорит о подготовке новой Конституции страны.

"Этого нельзя исключать, конечно, почему ж не делиться опытом, тем более, что свежий опыт, достаточно богатый и экспертный, о чем говорят результаты голосования", - сказал Песков на брифинге 31 августа.

Технологии проведения голосования он назвал "вторичным элементом". Первичным он считает суть поправок, которые отвечают требованиям времени, суверенным особенностям государства, а главным - "уровень поддержки населения".

При этом, по его словам, в Москве не сомневаются в наличии необходимой компетенции "у белорусского руководства, и у белорусских экспертов, которые могут привлекаться к этой работе".

"Насколько мне известно, не было каких-либо обращений белорусской стороны и, конечно, Россия в данном случае не хочет и не может навязывать какие-то услуги без соответствующего обращения наших белорусских коллег и союзников", - сказал Песков.

На вопрос, могла бы Россия что-то посоветовать Белоруссии по сути поправок, Песков ответил: "Нет. Суть поправок определяется Белоруссией. Потому что это Конституция Белоруссии. Здесь Россия не имеет право никак вмешиваться".

По словам Лукашенко, над проектом новой Конституции уже работают специалисты, в том числе судьи Конституционного суда. Он пообещал вынести новую редакцию Основного закона на общественное обсуждение. Предлагаемые перемены не предполагают возврат к Конституции 1994 года, добавил он. В середине августа он допускал, что в результате изменения Конституции он поделится президентскими полномочиями.