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Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.

"Это мирный протест народа против режима, который пытается украсть выборы и узурпировать власть. Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями г-на Путина отправить российский ОМОН в Беларусь. Это было бы серьезным нарушением суверенитета Беларуси и имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений Беларуси и России", - приводит слова Тихановской ее пресс-служба.

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Как отмечается в сообщении, об этом оппозиционер заявила на встрече с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, состоявшейся в субботу, 29 августа, в Вильнюсе.

Во время встречи Тихановская и Хаависто обсудили политический кризис в Белоруссии. Экс-кандидат в президенты республики выразила готовность к разрешению кризиса путем диалога.

"Мы всегда говорили, что выступаем за мирное урегулирование кризиса и открыты для переговоров. Мы готовы рассмотреть возможность посредничества международных организаций, чтобы способствовать началу диалога", - отметила Тихановская.

Президент РФ Владимир Путин 27 августа заявил, что Россия по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов, но Минск обещал, что не будет задействовать их, пока ситуация не выйдет из-под контроля. Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

"Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания и так далее", - продолжил российский лидер.

"Мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет, и, надеюсь, ее не будет, и поэтому этот резерв мы не используем", - сказал президент РФ.

Светлана Тихановская Владимир Путин Белоруссия

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