Завершено расследование дела о выводе Плахотнюком из РФ 500 млрд руб.

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела о выводе из РФ свыше 500 млрд рублей через молдавский банк, и готовятся передать его в суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении 8 участников международного преступного сообщества, которые обвиняются в выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 500 млрд рублей", - сказала Волк в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, в ходе предварительного расследования установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон совместно с первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, а также Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы РФ денежных средств клиентов.

"Для реализации задуманного они привлекли уроженца Молдавской ССР Ренато Усатого, обладающего значительным финансово-политическим ресурсом в Молдове, фактических владельцев ряда российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейства банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова. Они во взаимодействии с директором казначейства "BC Moldindconbank S.A." Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов и евро на банковские счета нерезидента - "BC Moldindconbank S.A.", - сообщила представитель МВД.

Плахотнюк, Платон и Усатый объявлены в международный розыск, суд заочно арестовал их. Остальным предъявлены обвинения в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе, а также в совершении незаконных валютных операций. "Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.

Четверо обвиняемых в совершении преступления в полном объеме признали вину и дали следствию развернутые показания о руководителях и участниках международного преступного сообщества, а также иных лицах, задействованных в криминальной схеме.

"В настоящее время фигуранты приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Волк.

Плахотнюк и Усатый

Владимир Плахотнюк - молдавский политик и бизнесмен и олигарх, экс-председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ), бывший депутат парламента республики. Считается самым богатым человеком в Молдавии.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. В декабре 2017 года Следственный комитет России обвинил его в создании преступной группы для подготовки покушения на политического оппонента Ренато Усатого. Был выдан ордер на арест Плахотнюка.

Ренато Усатый - молдавский политик, бизнесмен, председатель оппозиционной партии "Наша Партия", с 2015 года по 2018 год - мэр второго по численности населения молдавского города Бельцы. Уехал в Москву в августе 2016 года после того, как власти Молдавии возбудили против него уголовные дела и пытались объявить в международный розыск. В феврале 2018 года подал в отставку с поста мэра города Бельцы.

В конце 2018 года он выехал из России, заявив, что президент Молдавии Игорь Додон пытается организовать против него преследование в РФ. Усатый несколько месяцев жил в Германии, после чего уехал предположительно в Румынию. После смены власти в Молдавии он заявил, что незамедлительно возвращается на родину. Прокуратура Молдавии после длительного допроса отменила ордер на его арест.