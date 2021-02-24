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Усатый сообщил, что беглому олигарху Плахотнюку отказали в турецком гражданстве

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался предоставить турецкое гражданство молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку, заявил мэр молдавского города Бельцы, председатель "Нашей партии" Ренато Усатый.

Выступая в эфире телеканала TV8, Усатый сообщил, что Эрдоган принял такое решение после совещания со спецслужбами Турции. "Неделю назад во время встречи с участием спецслужб президент Турции получил информацию о том, что Плахотнюк в последнее время ведет активную деятельность. На этой же встрече также обсуждалось, почему процесс предоставления гражданства Турции идет так медленно. Было решено связаться со всеми государствами, в которых преследуется Плахотнюк, и отклонить заявление о предоставлении гражданства", - сказал политик, не уточнив, откуда у него такая информация.

По его мнению, "в этой ситуации Плахотнюку придется очень быстро покидать Турцию". "И выехать он может, скорее всего, в Румынию. Он ранее обновил свой заграничный паспорт на имя Влада Плахотнюка, побывав в Бухаресте", - добавил Усатый.

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Он считает, что для изучения деятельности Плахотнюка должна быть создана международная следственная группа из представителей тех стран, где олигарх "отметился", а именно - Молдавии, России, Румынии и Испании. "Мышеловка для Плахотнюка захлопывается, и сейчас он целиком и полностью займется обеспечением вопросов собственной безопасности", - подчеркнул Усатый.

Плахотнюк бежал из Молдавии после смены власти в стране 14 июня 2019 года. Он находился в Майями, но в январе 2020 года Плахотнюк и члены его семьи были включены в санкционный список США в связи со "значительными коррупционными действиями, совершенными Плахотнюком". В конце прошлого года он из США переехал в Турцию. Молдавские СМИ писали, что Плахотнюк получил гражданство Турции и проживает в этой стране.

В мае прошлого года генпрокурор Молдавии Александр Стояногло назвал Плахотнюка "главным бенефициаром" украденного из молдавских банков миллиарда долларов. Он был заочно осужден и объявлен в международный розыск. На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду подписала указ о лишении Плахотнюка высшей государственной награды - Ордена Республики, которого он был удостоен в 2014 году.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года. В ноябре 2019 года Тверской суд Москвы принял решение арестовать его на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

Молдавия Турция Владимир Плахотнюк Ренато Усатый

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