Россия заочно обвинила молдавского олигарха Плахотнюка в руководстве наркосиндикатом

Владимир Плахотнюк Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Бывший лидер Демократической партии Молдавии и олигарх Владимир Плахотнюк, предположительно, является одним из руководителей международного наркосиндиката, в России ему заочно предъявлено обвинение, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

"Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение бывшему председателю Демократической партии Республики Молдова Владимиру Плахотнюку и его доверенному лицу - профессиональному спортсмену Константину Цуцу - в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества) соответственно, а также по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере", - сказала Волк.

По ее словам, в ходе расследования установлено, что Плахотнюк, "имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти, применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему противодействие, в целях личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова, в том числе занимающими высшее положение в преступной иерархии".

По имеющейся информации, не позднее 2012 года Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката и покровительствовал его участникам, подчеркнула представитель МВД РФ.

В декабре прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по обвинению в покушении на убийство, он был объявлен в международный розыск.

В середине июня стало известно, что Плахотнюк уехал из Молдавии к семье в Швейцарию. Это случилось сразу после того, как правительство Демпартии объявило о своей отставке, а Демпартия - о переходе в оппозицию.