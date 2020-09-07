Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Связь порно с отношениями, рождение черной дыры промежуточной массы и мифы об энергетическом голоде на Земле

Акция "Час Земли" в Португалии Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Экологи впервые построили глобальную карту, которая показывает "отпечатки", оставленные человеком в мировом океане. Выяснилось, что водные сооружения, возведенные человеком, заняли площадь равную 32 тыс. кв. км. Но их влияние на окружающую среду простирается еще дальше: след конструкций охватывает примерно 1–3,4 млн кв. км. Шумовое загрязнение от коммерческих портов может распространяться до 20 км, и на их долю приходится основная часть антропогенных модификаций.

- Детекторы LIGO и Virgo зарегистрировали гравитационный всплеск, возникший при слиянии двух неожиданно тяжелых черных дыр. В результате образовалась черная дыра с массой 142 солнечных. Это самая тяжелая черная дыра из всех, что удалось обнаружить с помощью гравитационных волн. Ее формально можно отнести к черным дырам промежуточной массы. Сигнал был зарегистрирован 21 мая 2019 года. Он длился меньше десятой доли секунды, в энергию волн перешло около восьми масс Солнца. Всплеск является также одним из самых далеких, зафиксированных на сегодняшний день.

- Нехватка внимания и неполная семья повлияли на социальное поведение полевок. Поведение зрелых грызунов, которых выкармливала только мать, отличалось от того, как вели себя бывшие детеныши из полных семей. Еще важный момент – то, насколько острым у родителей был компромисс между заботой о детях и необходимостью обслужить себя, например, как в эксперименте, карабкаться за едой. Те, кого воспитывала одна только самка, были более тревожными. При этом полевки из неполных семей лучше готовы к непредсказуемым жизненным ситуациям. С партнерами такие грызуны проводили меньше времени, чем те, кто вырос под присмотром самки и самца. Однако по склонности знакомиться с новыми особями и доминированию детеныши из неполных семей не отличались от остальных.

- Канадская исследовательница вместе со своей группой выяснила, что использование порно не зависит от степени удовлетворения отношениями, но влияет на влечение и секс в паре. Так, в те дни, когда женщины смотрели порно, они и их партнеры проявляли больше сексуального влечения, и у женщин также было больше сексуальных контактов. А вот когда порно смотрели мужчины, то их партнеры проявляли к ним меньше влечения, и шансы на секс с женщинами снижались.

- В партнерском материале cайт N+1 разобрал несколько мифов об "энергетическом голоде": почему акция "час Земли" бесполезна и правда ли будущее за альтернативными источниками энергии.

- Патологоанатомам случается видеть странные вещи. Среди них – человеческий мозг нежного фисташкового оттенка. Это не признак отравления, а отголосок интенсивного лечения метиленовым синим. Однако точный диагноз "на глаз" не поставить: это вещество применяют при самых разных заболеваниях, среди которых малярия, приапизм, болезнь Альцгеймера и даже COVID-19. В этой статье разбор того, как биологическая краска стала таким многозадачным лекарством и есть ли от нее толк.

- За последние три года человечество произвело столько информации, сколько не набралось за всю историю его существования. На этой проблеме (названа "информационным взрывом") зарабатывают дата-сайентисты. На основе этого материала можно проверить, умеете ли вы оперировать данными так же хорошо, как и дата-сайентисты.

- В партнерском материале N+1 рассказал, как понять, что перед вами нормальная научная статья и почему иногда отказ от патента способствует развитию науки.