Что случилось этой ночью: вторник, 1 сентября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Бабарико и Колесникова объявили о создании партии. Новая политическая сила будет добиваться конституционной реформы в Белоруссии. Она получила название "Вместе".

– Граждане РФ получили право банкротиться без суда. Услугу можно получить через многофункциональные центры. Такое право есть у граждан с долгами до 500 тысяч рублей.

– Защитники потерпевших потребуют привлечь свидетелей со стороны Ефремова. Адвокаты защиты считают, что свидетели давали ложные показания. Михаил Ефремов не признает вину.

– Скончался писатель Владислав Крапивин. Он написал несколько сотен романов для детей и юношества. Писателю был 81 год.