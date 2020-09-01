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Защитники потерпевших потребуют привлечь свидетелей со стороны Ефремова

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Адвокаты потерпевших по уголовному делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова в судебных прениях будут требовать возбуждения дела о даче ложных показаний свидетелями со стороны защиты артиста.

"Да, в отношении Кобца и Гаева мы намерены в судебных прениях потребовать возбуждения уголовного дела по статье 307 УК РФ (заведомо ложные показания), поскольку в их показаниях было очень много противоречий", - сообщила адвокат Анна Бутырина "Интерфаксу" в понедельник.

Ранее в понедельник в суде были допрошены четверо свидетелей и сам артист. Ефремов признал вину в пьянстве, однако настаивал, что не помнит своего присутствия за рулем автомобиля. Он также отрицал употребление наркотиков. Двое свидетелей со стороны защиты актёра утверждали, что он находился на пассажирском сидении.

1 сентября в 11:00 суд продолжит допрашивать последнего свидетеля со стороны потерпевших- очевидца Светлану Набокину, которая подтвердила, что Ефремов находился за рулем автомобиля в момент ДТП.

"Я работаю в бистро на Смоленской площади, прямо рядом с местом, где все произошло... После ДТП я стала снимать все на телефон. Кроме того, я видела, как с водительской стороны джипа выводят мужчину. В тот момент я не знала, что это Ефремов. Я только помню, что этот водитель был в пиджаке и в темных брюках или джинсах. Позже из новостей я узнала, что это актер Ефремов", - сказала Набокина.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит. Процесс по делу Ефремова в суде входит в завершающую стадию.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

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Михаил Ефремов

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