Скончался писатель Владислав Крапивин

Владислав Крапивин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Известный советский и российский детский писатель Владислав Крапивин скончался в Екатеринбурге, сообщил "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

"Это произошло сегодня утром", - сказал представитель пресс-службы.

Писатель находился в Свердловской областной клинической больнице №1.

Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. Закончил отделение журналистики филологического факультета Уральского государственного университета в Свердловске (Екатеринбург). За пятьдесят лет литературной деятельности он написал более 450 романов, повестей, рассказов, стихов. Его книги включены в "Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества", "Библиотеку приключений и научной фантастики", "Библиотеку мировой литературы для детей", в японскую 26-томную серию "избранные сочинения русских писателей для подростков", серию "Отцы-основатели".

На многих всероссийских конкурсах Крапивин неоднократно отмечался как лучший детский писатель России.