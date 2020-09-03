На представителя совета белорусской оппозиции завели уголовное дело

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Лилию Власову заподозрили в неуплате налогов.

"Подтверждаем", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе совета на вопрос о том, возбуждено ли дело в отношении Власовой по ст. 243 УК РБ (уклонение от уплаты налогов).

В понедельник, 31 августа, стало известно, что Власова задержана, у нее дома прошел обыск. Как сообщил другой член президиума совета, бывший директор Купаловского театра Павел Латушко, Власова была задержана Департаментом финансовых расследований Комитет госконтроля.

1 сентября пресс-служба координационного совета сообщила, что обыски дома у Власовой проводились в рамках дела о налоговых нарушениях фирмами, одним из учредителей которых является сын активистки.

"В постановлении на обыск было указано, что следственные действия в доме Лилии Власовой производятся в рамках расследования налоговых нарушений фирмами "Мерлинтур" и "ПолетКонсалт". Одним из основных учредителей этих компаний является старший сын Лилии Владимировны Борис Власов", - заявили в пресс-службе.

Между тем продолжается административное преследование еще двух членов президиума Координационного совета - Сергея Дылевского и Ольги Ковальковой. Их снова будут судить, заседание пройдет в суде Центрального района Минска в четверг. Об этом сообщили в штабе совета.

25 августа Дылевский и Ковалькова были приговорены судом к 10 суткам административного ареста. Оба были обвинены в организации несанкционированного мероприятия. В конце августа они были переведены из ИВС в Минске в Жодино.

Координационный совет белорусской оппозиции

Как сообщалось, сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ (Минский тракторный завод - ИФ) Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико - Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и бывший дипломат Павел Латушко.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.

Тихановская в настоящее время находится в Литве.