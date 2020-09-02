У Сильвио Берлускони диагностировали COVID-19

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом, сообщает в среду итальянская пресса.

Заражение выявлено в рамках плановой медицинской проверки после того, как Берлускони посещал остров Сардинию, где встречался с бизнесменом Флавио Бриаторе. У него также было выявлено заражение.

По словам лечащего врача Альберто Дзангрилло, "у Берлускони нет симптомов, он находится в изоляции дома".