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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:07Заразились
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У Сильвио Берлускони диагностировали COVID-19

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом, сообщает в среду итальянская пресса.

Заражение выявлено в рамках плановой медицинской проверки после того, как Берлускони посещал остров Сардинию, где встречался с бизнесменом Флавио Бриаторе. У него также было выявлено заражение.

По словам лечащего врача Альберто Дзангрилло, "у Берлускони нет симптомов, он находится в изоляции дома".

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Италия Сильвио Берлускони коронавирус

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