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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:09Заразились
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Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26 млн человек

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26 млн человек
Фото: Reuters

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 8:00 четверга по московскому времени достигло 26 031 410 человек, увеличившись за сутки на 281 768, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 863 028 против 857 015 днем ранее. Вылечились уже 17,29 млн заболевших.

Более чем по 3 млн человек с начала пандемии заразились в США, Бразилии и Индии.

В США на утро четверга по московскому времени суммарно выявлено 6 113 510 инфицированных, скончались 185 720 человек, выздоровели более 2,2 млн.

В Бразилии число заразившихся возросло до 3 997 865, скончались 123 780 человек, поправились 3,38 млн.

На третьем месте по количеству больных коронавирусом остается Индия, где число заболевших составило на утро четверга 3 853 406 при 67 376 летальных исходах и 2,97 млн излечившихся.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 111,3. В США на 1 млн населения скончались 573 человека, в Бразилии - 582, в Индии - 49.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 03 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
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