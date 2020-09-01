РФ будет поставлять за рубеж технологию, а не живую COVID-вакцину

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Директор Института Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Россия на первых порах не будет поставлять живую вакцину от коронавируса Sputnik V за рубеж - речь идет только о технологии ее производства.

"Живую вакцину мы туда вывозить не будем - себе не хватает. Мы будем торговать технологией. Процесс идет очень интенсивный, но сами понимаете, сколько нужно оформить бумаг: перевести документы на английский, подготовить команду специалистов, которые будут отслеживать нашу технологию на месте", - сказал Гинцбург "Интерфаксу".

Он отметил, что специалисты ориентированы, прежде всего, на то, чтобы обеспечить потребности России в вакцинации от коронавируса. О поставках за границу готовой вакцины, по его словам, можно будет говорить только тогда, когда эти потребности будут удовлетворены.

26 августа вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту России Владимиру Путину, что желание купить российскую вакцину изъявили 27 стран. По ее словам, страны получат вакцину в результате различных форм сотрудничества: совместных разработок вакцины, клинических исследований, закупок, локализации производства, гуманитарной помощи.

Среди обратившихся стран, по словам Голиковой, - Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан.

Ранее говорилось, что производиться разработанный в Институте им. Гамалеи препарат будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). АФК "Система" сообщила, что завод "Биннофарм" может производить около 1,5 млн доз вакцины в год.

Глава совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик сообщал, что экспортная цена вакцины составит не менее $10 за две дозы.