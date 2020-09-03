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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:07Заразились
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Что случилось этой ночью: четверг, 3 сентября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Госдолг США превысит объем ВВП в следующем финансовом году. Это будет первый подобный случай со времени Второй мировой войны. В этом году госдолг составит 98% ВВП.

– Пострадавших от пожара в Ростовской области поселят в пункте временного размещения. Степные пожары перекинулись на леса в нескольких районах. Одна женщина погибла из-за пожара.

– Трамп пригрозил лишить финансирования города, где власти не борются с насилием. Местным властям дали 14 дней, чтобы отчитаться о расходовании денег. Минюст США составит список городов, которые допускают насилие.

– Испанский суд обязал семью диктатора Франко отказаться от поместья. Ранее его останки перезахоронили по решению суда. Внук Франко считает решение суда о поместье местью за отказ поддержать перезахоронение.

– "Ак Барс" победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ. В этом году розыгрыш Кубка Открытия изменился из-за пандемии коронавируса. Это второй подобный трофей "Ак Барса".

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