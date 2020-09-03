Пострадавших от пожара в Ростовской области поселят в пункте временного размещения

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Тарасовском районе Ростовской области развернут пункт временного размещения на 74 места, где могут поселиться пострадавшие от лесных пожаров, сообщил губернатор Василий Голубев.

Жителей района оповещают о возможности попасть в центр, но пока они предпочитают оставаться дома или переезжать к родственникам.

Одна женщина погибла в пожаре. Губернатор пообещал решить вопрос выплат ее семье.

В среду пожары охватили четыре района Ростовской области. Возгорания произошли в Каменском, Красносулинском, а также в Белокалитвинском и Тарасовском районах. На тушении работают около 400 человек и более 100 единиц техники, а также авиация. Самая сложная ситуация сейчас в Тарасовском районе: около 100 человек эвакуировано из хутора Дубы, еще около 140 человек сами выехали из станицы Митякинская. Сейчас эвакуируют около 100 человек из хутора Патроновка.