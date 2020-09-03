Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:07Заразились
на 02.09В России 1 005 000+4 952В мире 25 749 642+264 875

Пострадавших от пожара в Ростовской области поселят в пункте временного размещения

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Тарасовском районе Ростовской области развернут пункт временного размещения на 74 места, где могут поселиться пострадавшие от лесных пожаров, сообщил губернатор Василий Голубев.

Жителей района оповещают о возможности попасть в центр, но пока они предпочитают оставаться дома или переезжать к родственникам.

В РоссииРослесхоз назвал причину лесных пожаров в Ростовской областиЧитать подробнее

Одна женщина погибла в пожаре. Губернатор пообещал решить вопрос выплат ее семье.

В среду пожары охватили четыре района Ростовской области. Возгорания произошли в Каменском, Красносулинском, а также в Белокалитвинском и Тарасовском районах. На тушении работают около 400 человек и более 100 единиц техники, а также авиация. Самая сложная ситуация сейчас в Тарасовском районе: около 100 человек эвакуировано из хутора Дубы, еще около 140 человек сами выехали из станицы Митякинская. Сейчас эвакуируют около 100 человек из хутора Патроновка.

Ростовская область

Новости по теме

Новости

В Думе оценили вероятность отключения РФ от SWIFT в рамках темы новых санкций

В Думе оценили вероятность отключения РФ от SWIFT в рамках темы новых санкций

Что произошло за день: среда, 2 сентября

Навальный попал в больницу

МИД РФ заявил об отсутствии фактуры в заявлении Германии о Навальном

Навальный попал в больницу

Врачи пока оставили Навального на аппарате ИВЛ

Врачи пока оставили Навального на аппарате ИВЛ

Разработчик "Новичка" усомнился в возможности отравления им Навального

Разработчик "Новичка" усомнился в возможности отравления им Навального
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

СКР предъявил Фургалу обвинение в организации убийств и покушении

СКР предъявил Фургалу обвинение в организации убийств и покушении
Навальный попал в больницу

В Омске у Навального выявили нарушение углеводного обмена и панкреатит

В Омске у Навального выявили нарушение углеводного обмена и панкреатит
Навальный попал в больницу

МИД РФ заявил об ожидании от Берлина объяснений по ситуации с Навальным

Навальный попал в больницу

Проверка пока не выявила признаков умышленного отравления Навального

В ЦИК РФ заявили, что о школьных каникулах из-за выборов речи не идет

В ЦИК РФ заявили, что о школьных каникулах из-за выборов речи не идет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');