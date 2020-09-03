Испанский суд обязал семью диктатора Франко отказаться от поместья

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Испании постановил, что потомки диктатора Франсиско Франко должны передать государству летний дворец Пасо-де-Мейрас, сообщила BBC News.

Франко жил в этой резиденции с 1938 года. В 1941 году он приобрел ее в личную собственность. Затем ее передали по наследству. Его наследники представили в суде документы о том, что платили за восстановление здания из своих денег.

В позапрошлом году потомки Франко решили продать поместье за восемь миллионов евро (более 700 миллионов рублей). Огласка этого факта привлекла общественное внимание.

Суд решил, что сделка о покупке поместья в 1941 году была незаконной. Таким образом, Франко пользовался государственной собственностью, положенной по статусу главе государство и не мог передать ее по наследству.

Пасо-де-Мейрас находится в провинции Галисия. Ее построили в промежутке между 1893 и 1907 годами, а первые владельцы – семья испанской писательницы Эмилии Пардо Басан.

Франсиско Франко управлял Испанией с 1939 года до своей смерти в 1975 году. После него в стране восстановили монархический строй.

В прошлом году потомки Франко не смогли отстоять в суде право сохранить его останки в момументе Долина Павших, где хранится прах героев гражданской войны 30-х годов прошлого века. Его перезахоронили на кладбище Мингоррубио в Мадриде.

Внук генерала Франко, Франсиско, считает решение суда местью правительства за то, что его семья не поддержала перемещение останков диктатора из Долины Павших.