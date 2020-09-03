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Трамп пригрозил лишить финансирования города, где власти не борются с насилием

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором предупреждает, что прекратит федеральное финансирование городов, власти которых не принимают достаточных мер по пресечению беспорядков и актов насилия.

"Моя администрация не позволит тратить доллары, получаемые за счет федеральных налогов, на финансирование городов, которые позволяют себе деградировать в зоны беззакония", - говорится в документе.

В нем указывается, что в течение 14 дней с даты подписания настоящего меморандума директор Управления по вопросам управления и бюджета (ОМВ) должен потребовать у руководителей исполнительных департаментов и агентств подробные отчеты о расходовании федеральных средств.

Генеральный прокурор совместно с министром внутренней безопасности и директором ОМВ должны в течение 14 дней опубликовать на сайте Минюста США "список государственных и местных юрисдикций, которые допускают насилие и уничтожение собственности, и отказываются принимать разумные меры для противодействия этой преступной деятельности". Эти списки должны обновляться, причем не реже, чем каждые шесть месяцев, потребовал президент.

К городам, которые к настоящему времени попали под действие меморандума, Трамп отнес Сиэтл, Портленд, Нью-Йорк, Вашингтон (округ Колумбия).

В этих городах США в течение длительного времени наблюдаются сопряженные с вандализмом и актами насилия массовые выступления против жесткости полиции в отношении темнокожего населения. Трамп неоднократно обвинял власти городов в бездействии.

США Дональд Трамп

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