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Тихановская потребовала от России уважать белорусский суверенитет

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Другие страны, в том числе, Россия, должны относиться к суверенитету Белоруссии с уважением, заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

"Я призываю всех лидеров всех стран, включая Россию, стран-соседей, чтобы они уважали суверенитет нашего народа, чтобы они понимали, что наша независимость не продаётся и не обсуждается", - сказала она, отвечая на вопросы в ходе трансляции в YouTube.

На вопрос о том, как она относится к тому, что Россия поддерживает действующую власть в Белоруссии, Тихановская ответила, что относится к этому негативно.

"У нас дружественные народы, мы не собираемся прекращать никаких наших отношений с Россией, но вмешательство в наши внутренние дела, конечно, недопустимо", - заявила Тихановская.

При этом она отметила, что открыта к диалогу с представителями любой страны. "Со мной так или иначе связывались лидеры многих стран, в том числе, США, Канады и европейских стран, и я никому не отказывала в общении. Да, все звонили и высказывали свою поддержку белорусскому народу, мы открыты к диалогу с представителями любой страны. И если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся", - сказала Тихановская.

Помимо этого, экс-кандидат в президенты Белоруссии выразила слова поддержки жене находящегося в берлинской больнице оппозиционера Алексея Навального Юлии.

"Я бы хотела поддержать супругу господина Навального, ей сейчас очень тяжело, они сейчас борются за его жизнь. Держитесь, это, конечно, все очень гнусно", - сказала Тихановская.

"Неприятно любое проявление насилия к людям, которые выступают против существующей власти, против существующего режима. Мягко говоря, негуманно такими способами расправляться с оппонентами. Это вообще омерзительно, потому что здоровье человека уже никак не вернешь", - заявила лидер оппозиции.

Белоруссия Светлана Тихановская

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