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Украинские артисты в Киеве вышли на митинг против COVID-ограничений

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - У здания кабинета министров Украины в центре Киева проходит митинг представителей музыкальной индустрии в знак протеста против решений правительства о частичном запрете на проведение концертов организаторами, у которых соответствующий классификатор видов экономической деятельности (КВЭД) не является основным.

У здания правительства собралось более 100 человек, в том числе исполнительницы Alyona Alyona и Алина Паш, шоумен Андрей Джеджула, певица Ольга Полякова, а также ряд других артистов и представителей музыкальной индустрии, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

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"Мы против установления выборочных карантинных ограничений и дискриминации организаторов концертов. Не отбирайте у нас возможности работать и выживать. Мы требуем быстрой разработки государственной политики, которая спасет музыкальную индустрию во время полной остановки", - говорится в заявлении организаторов митинга.

Протестующие призывают правительство не дискриминировать часть концертных организаторов по признаку основного КВЭД; не устанавливать государственные компенсации по признаку основного КВЭДа; сформировать четкий план действий выхода из кризиса, который будет разработан с участием представителей музыкальной индустрии, в частности, с участием членов правления Украинского музыкального профсоюза.

26 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября, а также внес изменения в ограничительные мероприятия. В частности, правительство запретило проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности).

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