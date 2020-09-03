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SpaceX запустила ракету с новой партией интернет-спутников Starlink

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг стартовала с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX. Аппараты уже выведены на орбиту.

Запуск был осуществлен в 08:46 по времени Восточного побережья США (в 15:46 по Москве) со стартового комплекса LC-39A на космодроме НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида.

После старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запусков во второй раз, совершила управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике примерно в 634 километрах от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальное спасательное морское судно Ms. Tree в Атлантике должно было "поймать" в надводные сети или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это уже 12-й вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года.

Предыдущая партия из 58 спутников Starlink была запущена 18 августа. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 653 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в $10 млрд.

Falcon 9 SpaceX

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