Число интернет-спутников Starlink на орбите увеличилось до 653

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 58 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Успешный вывод спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Это уже одиннадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. Теперь ее орбитальная группировка состоит уже из 653 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Сопутствующий груз

В рамках программы SpaceX по проведению сопутствующих запусков ракета Falcon 9 также вывела на орбиту три малых космических аппарата массой 100 кг дистанционного зондирования Земли SkySat компании Planet Lab. Ее группировка, состоящая из 18 спутников, способна генерировать изображения Земли с разрешением около 72 сантиметров.

Запуск состоялся в 10:31 по времени Восточного побережья США (в 17:31 по Москве) со стартового комплекса LC-40 на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая ступень села

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в шестой раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course, I Still Love You, находившейся в Атлантике в 634 км от космодрома на мысе Канаверал.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.