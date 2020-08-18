Ракета SpaceX в 11 раз стартовала с интернет-спутниками Starlink

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно стартовала на орбиту с очередной партией из 58 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен в 10:31 по времени Восточного побережья США (в 17:31 по Москве) со стартового комплекса LC-40 на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже одиннадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года.

Предыдущая партия из 57 спутников Starlink была запущена 7 августа. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 595 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В рамках программы сопутствующего запуска ракета также выведет на орбиту три малых космических аппарата массой 100 кг дистанционного зондирования Земли SkySat компании Planet Lab. Ее группировка, состоящая из 18 спутников, способна генерировать изображения Земли с разрешением около 72 сантиметров.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в шестой раз, должна совершить управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике примерно 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Tree и Ms. Chief в Атлантике попытаются поймать в надводные сети обе створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем – из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в $10 млрд.