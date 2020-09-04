Полиция назначила два десятка экспертиз в связи с госпитализацией Навального

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В ходе доследственной проверки случившегося с Алексеем Навальным было назначено около двух десятков различных экспертиз, не все из них еще завершились, рассказал "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Ждем результатов", - сказал он и добавил, что уже завершенные исследования показывают, что в крови Навального не зафиксировано отправляющих веществ.

Ранее об отсутствии в организме пациента отравляющих веществ заявляли омские и московские врачи.

Проверка продолжается, МВД ждет ответа от Германии, сказал ранее 4 сентября глава ведомства Владимир Колокольцев. Запрос о правовой помощи в связи со случившимся запросила Генпрокуратура России.

"Я, конечно, понимаю, что у Германии большой опыт работы с отравляющими веществами, но пока результатов от германских коллег нет никаких", - сказал министр.

По словам Колокольцева, проверка инцидента пока идет, она будет завершена, "когда будут результаты" - после этого будет вынесено решение, возбуждать уголовное дело или нет.

Он также отметил, что в инциденте с оппозиционером он не увидел никакого криминала.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Он был экстренно госпитализирован в Омске, а два дня спустя его перевели в берлинскую клинику Charite. В этой больнице определили, что на пациента воздействовали веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Затем правительство ФРГ заявило, что, по данным экспертов Бундесвера, это было вещество из группы "Новичок".

В Минюсте Германии заявили, что запрос российской Генпрокуратуры 4 сентября был передан в прокуратуру Берлина.