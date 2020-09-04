Что случилось этой ночью: пятница, 4 сентября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– В Госдуме назвали сроки решения об открытии границы с Белоруссией. Граница закрыта с 30 марта. Скоро президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию.

– Эксперты ООН представят доклад о нарушениях оружейного эмбарго в Ливии. По данным экспертов, обе стороны конфликта получали оружие от третьих государств. Ранее глава дипломатии Евросоюза признал, что никто не соблюдает оружейное эмбарго.

– Луганск опроверг заявления Киева о достигнутых договоренностях. Ранее в Киеве сообщили о согласовании некоторых условий разведения войск. Луганск требует изменений в украинских законах.

– Россельхознадзор запретил транзит по РФ скота и птицы с Украины. В России пытаются ограничить транзит зараженных животных. Ранее Украинскую сторону просили принять меры.

– Россия победила Сербию в Лиге наций УЕФА. Артем Дзюба забил два гола. Сейчас Россия на первом месте в своей группе.