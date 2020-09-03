Нефтяные цены опустились ниже минимума за четыре недели

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Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в четверг опустились ниже минимальной отметки за последние четыре недели, отмечает Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:08 по московскому времени в четверг составляет $43,61 за баррель, что на $0,82 (1,85%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на $0,79 (1,90%) - до $40,72 за баррель.

Обеспокоенность инвесторов вызывает снижение спроса на топливо в США. Накануне Минэнерго США сообщило, что спрос на бензин на прошлой неделе сократился до 8,78 млн баррелей с 9,16 млн баррелей неделей ранее.

В то же время, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 9,4 млн баррелей. Падение существенно превзошло прогнозы рынка: эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,2 млн баррелей.

Резкое падение запасов нефти и объемов добычи, однако, не слишком удивило трейдеров, поскольку оно отражает последствия урагана "Лаура", пишет Market Watch.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) - до 9,7 млн б/с.

Ураган Лаура "привел к значительному сокращению добычи нефти на шельфе, однако, эти потери являются временными и вполне ожидаемыми в сезон ураганов", отмечает аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Робби Фрейзер.

В перспективе, несколько факторов могут определить дальнейшее движение цен на нефть, говорит управляющий директор Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

Во-первых, данные о безработице в США за август, которые будут обнародованы в пятницу. Данные ADP Research Institute, опубликованные накануне, показали, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце выросло лишь на 428 тыс.

"Мы уже видели слабые данные ADP, которые могут служить предвестником того, чего стоит ждать в пятницу, - отметил Захир. - Еще более важный фактор, это то, как будут открываться школы. Если мы увидим, что все больше школ переходит на удаленное обучение, можно будет говорить о новой волне падения спроса на бензин".

"Необходима вакцина от коронавируса, появление которой обеспечит устойчивый рост нефтяному рынку, - считает Захир. - Без нее баланс рисков для рынка остается понижательным".

Давление на рынок также оказывает тот факт, что Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+, пишет Bloomberg.

В этом году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.

"Если компенсационное сокращение добычи не будет выполнено в полном объеме до конца сентября, Ирак обратится к министерскому мониторинговому комитету (JMMC) ОПЕК+ сразу после его заседания 17 сентября с просьбой о продлении срока до конца ноября", - говорится в заявлении правительства Ирака.