Белорусская оппозиция запустила проект в поддержку альтернативных профсоюзов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Координационный совет белорусской оппозиции в сотрудничестве с независимыми профсоюзами объявил о создании инициативы "Профсоюз Online". Цель проекта - помочь рабочим вступать в профсоюзные организации, альтернативные государственным, сообщила инициатор проекта Марина Воробей.

Желающим достаточно заполнить заявку на сайте или написать чат-боту.

"Наш волонтер созвонится с вами, приедет в любое время и место, и мы включим вас в профсоюз, где уже есть ваши коллеги, - сказала Воробей. - Мы хорошо понимаем ваши потребности, а запрос на инициативу сформирован самими рабочими".

По словам создателей инициативы, ее поддержали все независимые профсоюзы Белоруссии.

На презентации проекта представители стачкомов минских заводов отметили, что сейчас обстановка на крупных предприятиях остается спокойной, обстоятельства не способствуют проведению крупных забастовок.

"Когда был самый подъем, многие были готовы бастовать. Но 18 августа пришла бумага из министерства (промышленности. - ИФ.) подавлять всю активность. Сейчас обстановка на заводе не располагает к забастовке. Сказывается отсутствие свободного профсоюза", - заявил представитель стачкома Минского моторного завода Андрей Комлик-Яматин.

"На нашем заводе большая часть коллектива в целом поддерживает идею забастовки и сопротивления власти, но в силу привычки люди боятся потерять деньги, стагнируют, - добавил член стачкома Минского тракторного завода (МТЗ) Вадим Пайвин. - У нас есть актив - по 10-15 человек в каждом цеху. Но это не имеет массового характера. Люди боятся и устали. Наш стачком отказался от идеи сиюминутной забастовки".

По словам Пайвина, активистов МТЗ отправляют в дочерние предприятия холдинга - в Гайну и Оршу - "в ссылку".

По словам члена стачкома Минского автомобильного завода (МАЗ) Сергея Гульцова, "сейчас на заводе тихо, но очень оптимистично".

"Забастовка не заканчивалась, кончились митинги. Есть отдельные ячейки активистов, которые друг другу доверяют. Они проводят свою личную итальянскую забастовку", - отметил член стачкома. При этом он констатировал, что рабочие не верят в поддержку фондов солидарности.

Председатель ассоциации "Белорусский конгресс демократических профсоюзов" Александр Ярошук также согласен с тем, что речи о масштабных забастовках пока не идет: "У кого-то была эйфория, что рабочие войдут в забастовку и транзит власти будет обеспечен, но я видел и чувствовал неготовность рабочих бастовать". Он призвал учитывать, "насколько серьезен ресурс власти, чтобы противостоять забастовочному движению".

Однако, по словам Ярошука, "ничего никуда не исчезло". "В движение пришло все белорусское общество... И в той или иной форме я убежден, что забастовочная борьба продолжится - пусть и в новых формах, например, как итальянская забастовка. И эти формы близки к белорусам - это методы партизанской борьбы", - сказал он.