Стачком "Беларуськалия" заявил о задержании своего лидера

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Стачком "Беларуськалия" сообщил о задержании своего лидера Анатолия Бокуна органами госбезопасности.

"Сегодня был задержан Анатолий Бокун управлением государственной безопасности и доставлен в РОВД", - говорится в сообщении в телеграм-канале стачкома. "Ждем дальнейшего развития событий", - отмечается в сообщении.

17 августа белорусские СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии" и объявлении рабочими забастовки. Затем "Беларуськалий" несколько дней находился в состоянии частичной забастовки. Стачечный комитет предприятия утверждал, что все рудоуправления ОАО "Беларуськалий" работают, но не в полном объеме, поскольку часть рабочих бастует.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 августа заявил о возможности замены бастующих работников ОАО "Беларуськалий" шахтерами из других стран, в частности, Украины.

В середине минувшей недели руководство "Беларуськалия" сообщило, что с 20 августа предприятие работает с максимальной загрузкой мощностей и в августе объем выпуска калийных удобрений превысит 1 млн тонн, что на 3% больше, чем в августе прошлого года.

Между тем, 27 августа аналитики Fitch Ratings заявили, что забастовочное движение на "Беларуськалии" может привести к сокращению экспорта из Белоруссии и увеличению спотовых цен, если забастовки будут продолжаться в течение длительного времени.

ОАО "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.