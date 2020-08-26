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Российские профсоюзы раскритиковали увольнения бастующих в Белоруссии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) раскритиковала увольнения сотрудников белорусских предприятий по политическим мотивам, за участие в протестах. Организация в специальном заявлении выразила озабоченность в связи с происходящим в Белоруссии.

"Нынешнее руководство государства не только угрожает применением армии против оппозиции, включающей значительную и значимую часть общества. В последние дни мы слышим о том, что вместо полноценного диалога с обществом в отношении рабочих, останавливающих работу по политическим мотивам, будут использованы увольнения, закрытие предприятий, локаут", - напомнили в ФНПР.

Также в федерации узнали, что забастовщиков могут заменять "иностранными штрейкбрехерами".

В профсоюзах предупредили, что это будет разрушительно "и для трудовых отношений, и для доходов граждан, и для государства". Федерация выразила решительный протест против такого отношения к трудящимся.

Федерация независимых профсоюзов России является крупнейшим профобъединением в в стране, в членских организациях состоят около 20 млн человек.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов и против насилия со стороны силовиков. Со второй недели протестов предприятия начали организовывать стачкомы и пытаться бастовать. Президент Александр Лукашенко сначала предупреждал, что из-за стачек белорусския предприятия проиграют иностранным конкурентам, а затем потребовал увольнять бастующих и обеспечить бесперебойную работу всех организаций. Он также требовал закрывать бастующие предприятия.

Президент также подтвердил, что по его приглашению в гостелекомпании пришли работать российские специалисты, которые заменят увольняющихся и бастующих.

ФНПР Белоруссия Александр Лукашенко

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