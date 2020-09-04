НАТО призвало РФ наказать виновных в происшествии с Навальным

Политик Алексей Навальный Фото: Reuters

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Совет НАТО призвал Россию к прозрачности в вопросе расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Союзники самым решительным образом осуждают нападение на российского оппозиционера Алексея Навального с применением нервно-паралитического вещества из запрещенной группы "Новичок", - говорится в заявлении Североатлантического совета, принятом в пятницу в Брюсселе.

"Мы едины в нашем призыве к России в срочном порядке проявить полную прозрачность и привлечь виновных к ответственности с учетом обязательств России по Конвенции о запрещении химического оружия", - подчеркнули в НАТО.

В нем отмечается, что "в рамках совместных международных ответных мер союзники по НАТО поддерживают важную роль ОЗХО и призывают Россию немедленно раскрывать любую информацию, имеющую отношение к ее работе".

Любое применение химического оружия при любых обстоятельствах является явным нарушением международного права и противоречит Конвенции о запрещении химического оружия, заявил Совет НАТО.

В его заявлении выражается благодарность Германии за прием Навального и больнице Charite в Берлине – за его лечение.

"Наши мысли с ним и его семьей. Желаем ему скорейшего и полного выздоровления", - говорится в документе.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.