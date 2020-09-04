Генсек НАТО призвал Россию передать ОЗХО данные о "Новичке"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химоружия для проведения международного расследования в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Он также добавил, что российской стороне следует передать ОЗХО всю информацию о программе по работе над веществами группы "Новичок".

По его словам, ситуация с отравлением Навального - "это серьезное нарушение международных норм, которое требует международного ответа".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи он проходит лечение в клинике Charite в Берлине.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции. Отравляющих веществ в организме оппозиционера российскими специалистами обнаружено не было.

Немецкие врачи 24 августа заявили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервнопаралитическом боевом веществе из группы "Новичок".