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В Думе заявили, что РФ не производит "Новичок" и ОЗХО нечего передать

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия не может передать ОЗХО данные о "Новичке", так как она его не производит.

"Непонятно, что хочет своим требованием к России представитель НАТО: все о "Новичке" известно в США и в Великобритании, где его производят, в России его не производят", - сказал Чепа ("Справедливая Россия") "Интерфаксу" в пятницу.

"Нам нечего передавать ОЗХО", - подчеркнул он.

"Запросы НАТО о передаче сведений ОЗХО напоминают какой-то разговор дилетантов, где вопросов больше, чем ответов", - сказал парламентарий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее в пятницу призвал РФ в полной мере сотрудничать с ОЗХО для проведения международного расследования в связи с отравлением Навального.

"Российское правительство должно в полной мере сотрудничать с ОЗХО по беспристрастному международному расследованию", - сказал он на пресс-конференции.

Генсек альянса отметил, что виновные в отравлении должны быть привлечены к ответственности. Он также добавил, что российской стороне следует передать ОЗХО всю информацию о программе по работе над веществами группы "Новичок".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". О яде впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

Российские медики заявили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции. Отравляющих веществ в организме оппозиционера российскими специалистами обнаружено не было.

Госдума Алексей Чепа новичок ОЗХО Алексей Навальный

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