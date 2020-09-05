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Тихановская опровергла раскол в стане белорусской оппозиции

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что она по-прежнему активно взаимодействует с Координационным советом оппозиции, никакого разлада нет.

"Я не знаю, вообще, откуда пошло такое мнение, что мы разделились, что мы больше не вместе. Мы вместе, у нас есть цель, она не изменилась с предвыборной кампании, и мы все вместе к ней идём", - сказала Тихановская в ходе трансляции в YouTube, отвечая на вопрос, поддерживает ли она связь с Координационным советом.

Она выразила благодарность члену президиума совета и координатору штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Марии Колесниковой за то, что та продолжает оставаться в Минске.

"Мы общаемся практически каждый день, мы координируем наши действия . Я так понимаю, что мнение о разладе пошло после того, как штаб Виктора Бабарико решил создать партию. Для нас это было немного неожиданно, но оно все равно не противоречит нашей цели. Мы будем идти параллельно", - сказала Тихановская.

"Работаем мы вместе, не дождётесь", - подчеркнула он

Белоруссия Светлана Тихановская

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