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Соратница Тихановской сказала, что из Белоруссии ее вывезли власти

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова заявила, что ее вывезли из Белоруссии в субботу тем же способом, что и экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

"Сегодня меня вывезли из Беларуси, как Светлану Тихановскую. Это становится плохой привычкой властей - вывозить или не пускать белорусских граждан в нашу страну", - сказала она на пресс-конференции.

"Власти не могут выставить за двери страны весь народ. Другого народа у этой страны нет и не будет", - заявила Ковалькова, сообщив о намерении скоро вернуться.

Она назвала происходившее с ней в последние недели в тюрьме пытками. По словам Ковальковой, ей угрожали. "В тюрьме стало плохо, я попросила вызвать скорую, но вместо этого пришли люди, которые заявили, что или меня вывезут из страны, или я останусь в тюрьме надолго", - добавила соратница Тихановской.

Ранее в пресс-службе Координационного совета белорусской оппозиции рассказали "Интерфаксу", что Ковалькова покинула Белоруссию и находится сейчас в Варшаве.

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В субботу пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Ковалькова прошла белорусско-польскую границу пешком. "5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением Гродно-Варшава и проследовала на территорию Польши", - сказали в ведомстве.

Ковалькова является членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции. В конце августа она была приговорена к 10 суткам ареста по обвинению в организации несанкционированного мероприятия. Затем уже в сентябре сообщалось, что она получила еще 15 суток ареста по аналогичному обвинению.

В Белоруссии почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Его основной соперник Светлана Тихановская вскоре после выборов уехала в Литву с ведома белорусских властей.

В августе сторонники Тихановской создали Координационный совет белорусской оппозиции с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.

Протесты в Минске

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Белоруссия Светлана Тихановская Ольга Ковалькова

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