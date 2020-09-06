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Землетрясение магнитудой 6 произошло в центральной части Индонезии

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в акватории Молуккского моря в 129 км северо-западнее города Тернате на одноименном острове (центральная часть Индонезии), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала службы, эпицентр зафиксированного в 03:21 мск в воскресенье землетрясения имел координаты 1.69 градуса северной широты и 126.62 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Индонезия

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